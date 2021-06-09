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Владимир Зеленский, фото: «РБК»
Борьбу Зеленского с олигархами оценили украинцы — опросhttps://racurs.ua/n155857-borbu-zelenskogo-s-oligarhami-ocenili-ukraincy-opros.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, недавно озвучил намерение провести деолигархизацию и подал в Верховную Раду соответствующий законопроект.
Впрочем, значительная часть украинцев считают такие действия Зеленского популистским шагом, призванным способствовать повышению рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 28 мая по 3 июня 2021 года, которые опубликованы на сайте центра SOCIS.
Ответы респондентов на вопрос об отношении к антиолигархической инициативе Зеленского распределились так:
- популистским шагом, чтобы повысить свой рейтинг среди людей, ee считают 35,7% опрошенных;
- искренним стремлением к справедливости — 20,1% опрошенных;
- попыткой Зеленского и его окружение поделить собственность и самим стать олигархами — 12,9%;
- шагом, который позволит Украине стать успешной — 11,4%;
- попыткой взять под свой контроль телеканалы, которые принадлежат олигархам — 8,8%;
- отказались или не смогли ответить — 17,9%;
- другой ответ дали 4,7% опрошенных.
В опросе, который осуществлялось методом телефонного интервью САТІ во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий, приняли участие 2 тыс. респондентов.
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