Владимир Зеленский, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n155857-borbu-zelenskogo-s-oligarhami-ocenili-ukraincy-opros.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, недавно озвучил намерение провести деолигархизацию и подал в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Впрочем, значительная часть украинцев считают такие действия Зеленского популистским шагом, призванным способствовать повышению рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 28 мая по 3 июня 2021 года, которые опубликованы на сайте центра SOCIS.

Ответы респондентов на вопрос об отношении к антиолигархической инициативе Зеленского распределились так:

популистским шагом, чтобы повысить свой рейтинг среди людей, ee считают 35,7% опрошенных;

искренним стремлением к справедливости — 20,1% опрошенных;

попыткой Зеленского и его окружение поделить собственность и самим стать олигархами — 12,9%;

шагом, который позволит Украине стать успешной — 11,4%;

попыткой взять под свой контроль телеканалы, которые принадлежат олигархам — 8,8%;

отказались или не смогли ответить — 17,9%;

другой ответ дали 4,7% опрошенных.

В опросе, который осуществлялось методом телефонного интервью САТІ во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий, приняли участие 2 тыс. респондентов.