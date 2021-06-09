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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «РБК»

Борьбу Зеленского с олигархами оценили украинцы — опрос

9 июн 2021, 15:00
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Владимир Зеленский, президент Украины, недавно озвучил намерение провести деолигархизацию и подал в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Впрочем, значительная часть украинцев считают такие действия Зеленского популистским шагом, призванным способствовать повышению рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 28 мая по 3 июня 2021 года, которые опубликованы на сайте центра SOCIS.

Ответы респондентов на вопрос об отношении к антиолигархической инициативе Зеленского распределились так:


  • популистским шагом, чтобы повысить свой рейтинг среди людей, ee считают 35,7% опрошенных;
  • искренним стремлением к справедливости — 20,1% опрошенных;
  • попыткой Зеленского и его окружение поделить собственность и самим стать олигархами — 12,9%;
  • шагом, который позволит Украине стать успешной — 11,4%;
  • попыткой взять под свой контроль телеканалы, которые принадлежат олигархам — 8,8%;
  • отказались или не смогли ответить — 17,9%;
  • другой ответ дали 4,7% опрошенных.

Результаты опроса, инфографика: центр SOCIS

В опросе, который осуществлялось методом телефонного интервью САТІ во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий, приняли участие 2 тыс. респондентов.

Источник: Ракурс


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