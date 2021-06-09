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Ракурс
Готовность украинцев к компромиссам ради мира на Донбассе оценили социологи

Готовность украинцев к компромиссам ради мира на Донбассе оценили социологи

9 июн 2021, 15:20
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Готовность украинцев к компромиссам ради мира на Донбассе оценили социологи фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива по результатам опроса, проведенного с 14 по 19 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Только 18% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы. Еще 46% согласны на компромиссы, но не на все, — рассказывают исследователи.

В фонде добавляют, что позиция — «идти на компромиссы, но не на все» остается наиболее распространенной среди граждан. В то же время на Западе сейчас наблюдается существенная радикализация настроений. Здесь одинаково популярны «выборочные компромиссы» (37%) и «мир с позиции силы, когда победит одна из сторон» (36%). За время президентства Владимира Зеленского «компромиссный» подход потерял около 20% поддержки. В Центре и на Юге страны настроения более стабильны: большинство украинцев за «компромиссы, но не все» (52% и 60% соответственно).

Также социологи отметили усиление в обществе тенденции ужесточения политики по отношению к временно оккупированным территориям.


30% считают, что территории стоит и в дальнейшем считать оккупированными, не вести с ними ни торговли, прекратить выплаты, предоставление услуг и перемещение людей. 21% выступают за сохранение экономической «блокады», но и сохранение гуманитарных отношений, — констатируют социологи.

На пути компромисса для достижения мира на Донбассе стоит отказ и нежелание руководства России договариваться — так считают 62% граждан.

Источник: Ракурс


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