Штормове попередження оголосили в Україні

https://racurs.ua/ua/n155860-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-karta.html

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Погода в Україні у четвер, 10 червня, очікується з дощами та грозами, синоптики прогнозують похолодання.

Температура повітря протягом дня очікується 20−24° вище нуля. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Штормове попередження оголошено у всіх областях України. Вдень в окремих регіонах прогнозують град та шквали 15−20 м/с.

Погода в Києві буде дощовою, також можливі грози. Температура повітря вдень складе 22−24° тепла, а вночі очікується 13−15° вище нуля.

Погода у Харкові також буде з дощем. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11−13° з позначкою плюс, вдень піднімуться до 22−24° тепла.

Погода в Одесі прогнозується з дощами та грозами. Вночі буде 14−16° вище нуля, вдень очікується 24−26° з позначкою плюс.

Погода у Львові також буде з опадами — вдень очікуються дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Карпатах очікується з дощем. Температура повітря вночі складе 11−13° з позначкою плюс, вдень буде 22−24° тепла.

Геомагнітна обстановка буде відносно спокійною, протягом дня можливі невеликі збурення.