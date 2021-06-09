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Ракурс
Під час «побідобісся» у Росії, фото: Myc.news

У Росії заборонили сумніватися у «гуманітарній місії СРСР» у Другій світовій

9 чер 2021, 15:45
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Російська Держдума ухвалила закон, який забороняє публічно заперечувати «вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини і гуманітарну місію СРСР при звільненні країн Європи». Тепер його ще має підписати президент РФ Володимир Путін.

Також росіянам, згідно з цим законом, буде заборонене «публічне ототожнення ролі СРСР і фашистської Німеччини у Другій світовій війні», а також цілей, рішень та дій військових і цивільних керівників СРСР та нацистської Німеччини і її європейських союзників. Про це повідомляється на сайті Держдуми РФ.

Після набуття чинності законом, відповідні обмеження поширюватимуться на публічні виступи, публічну демонстрацію творів, а також текстів, що розміщуються в ЗМІ та інтернеті. Яке саме покарання загрожуватиме за порушення, в документі не прописано.


Наша принципова позиція — поставити законодавчий заслін явним образам на адресу наших дідів і прадідів, — зазначається в пояснювальній записці цього законопроекту.

Джерело: Ракурс


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