Під час «побідобісся» у Росії, фото: Myc.news

https://racurs.ua/ua/n155861-u-rosiyi-zaboronyly-sumnivatysya-u-gumanitarniy-misiyi-srsr-u-drugiy-svitoviy.html

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Російська Держдума ухвалила закон, який забороняє публічно заперечувати «вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини і гуманітарну місію СРСР при звільненні країн Європи». Тепер його ще має підписати президент РФ Володимир Путін.

Також росіянам, згідно з цим законом, буде заборонене «публічне ототожнення ролі СРСР і фашистської Німеччини у Другій світовій війні», а також цілей, рішень та дій військових і цивільних керівників СРСР та нацистської Німеччини і її європейських союзників. Про це повідомляється на сайті Держдуми РФ.

Після набуття чинності законом, відповідні обмеження поширюватимуться на публічні виступи, публічну демонстрацію творів, а також текстів, що розміщуються в ЗМІ та інтернеті. Яке саме покарання загрожуватиме за порушення, в документі не прописано.