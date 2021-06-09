Матч с Россией, премиальные и трансляции — 10 топ-вопросов о Евро 2020

https://racurs.ua/n155863-match-s-rossiey-premialnye-i-translyacii-10-top-voprosov-o-evro-2020.html

Ракурс

С 11 июня по 11 июля на футбольных полях Европы состоится финальная стадия чемпионата континента-2020, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на один год.

Групповой этап завершится 23 июня. Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня, четвертьфиналы — 2 и 3 июля, полуфиналы — 6 и 7 июля. Финал сыграют 11 июля.

В групповом раунде примут участие 24 сборные. Из них 20 квалифицировались через отборочный турнир, а еще четыре — по итогам первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Участники разделены на шесть групп по четыре команды.

Почему в 2021 году проводят Евро 2020?

Этот розыгрыш чемпионата Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА решил перенести его на 2021 год. При этом приставку «2020» сохранили для маркетинговых целей.

У Евро 2020 есть и другие особенности. На Евро-2020 впервые будет применена система VAR — видеопомощник арбитра, который будет помогать принимать решения по поводу спорных моментов с помощью видеоповторов.

Как изменили правила футбола из-за коронавируса?

УЕФА 31 марта одобрил использование максимум пяти замен в матчах турнира (шестая разрешена в дополнительное время). Это связано с тем, что в сезоне 2020/2021 периоды между матчами для многих игроков сократились, поскольку много матчей перенесли из-за пандемии, поэтому нагрузка на игроков возрастет и они будут больше уставать.

В мае 2021 года Исполнительный комитет УЕФА утвердил возможность расширения составов национальных команд до 26 игроков. Это связано с тем, что часть игроков может заболеть коронавирусом или оказаться в карантине. При этом в заявке на каждый матч должно быть не более 23 игроков.

Правила позволяют неограниченное количество замен в списке игроков в случае серьезной травмы или болезни до первого матча при наличии медицинского подтверждения. Но игрок, который был заменен в списке игроков, не может быть повторно включен в список.

Если в команде произойдет вспышка коронавируса, матч состоится при условии, что в игре могут принимать участие не менее 13 игроков команды, в том числе хотя бы один вратарь.

С кем сыграет Украина?

Кроме матча с Нидерландами, сборная Украины сыграет на групповом этапе Евро-2020 против национальных команд Австрии и Северной Македонии.

Два матча подопечные Андрея Шевченко проведут в Бухаресте, еще один — в Амстердаме.

Расписание матчей Украина на Евро 2020 на групповом этапе:

Нидерланды — Украина, 14 июня, Амстердам,

Украина — Северная Македония, 18 июня, Бухарест;

Украина — Австрия, 22 июня, Бухарест.

Может ли сборная Украины встретиться с Россией?

Да, есть шансы пересечься с россиянами. Для начала обеим сборным нужно выйти из группы (занять первые два места в своих группах или третье, пройти в плей-офф по дополнительным показателям).

В 1/8 финала шансов пересечься нет, а вот в четвертьфинале такая вероятность существует. Для этого Украина должна занять первое или второе место в своей группе, а сборная России — второе или первое соответственно. Далее обе команды должны преодолеть своих соперников в 1/8 финале.

Если Украина выиграет группу, а РФ будет второй, то матч Украина — Россия пройдет в азербайджанском Баку 3 июля в 18.00. Если случится второй сценарий, то матч сыграют в Мюнхене 2 июля в 21.00.

Вероятно, УЕФА захочет развести сборные в случае выполнения этих сценариев из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Где и когда смотреть матчи турнира?

Право на показ всех матчей Евро в Украине купила компания «Медиа Группа Украина», в состав которой входят телеканалы «Футбол ½/3» и «Украина». Как рассказал директор «Футбол» Александр Денисов, телевизионщики предусмотрели свои «фишки».

На «Футбол 1» пройдут трансляции матчей в классическом варианте. На «Футбол 3» соберутся эксперты и гости программы FUN TALK. Она будет выходить во время матча и зрители смогут смотреть поединок вместе с ведущими и гостями студии. Картинку матча зрители не видят, но студия комментирует игру. На канале «Футбол 2» можно посмотреть и матч, и программу FUN TALK.

Матч-открытие Евро 2020 состоится в пятницу, 11 июня, в 22.00. Игру Турция — Италия покажут на каналах «Футбол 1» и «Украина».

13 июня, в воскресенье, сыграет «украинская» группа С:

Австрия — Северная Македония (19.00). «Футбол 1»

Нидерланды — УКРАИНА (22.00). «Футбол 1», «Украина».

Кто сыграет за Украину?

1 июня Андрей Шевченко обнародовал окончательную заявку сборной Украины на Евро 2020. В финальный состав попали 26 игроков. Из-за травм турнир пропустят Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка.

Состав сборной Украины на Евро-2020 таков:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все — «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (все — «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Роман Безус («Гент»).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).

В каких странах состоится Евро 2020?

Особенностью турнира является то, что он пройдет в 11 городах 11 стран УЕФА. О том, что Евро-2020 пройдет в разных городах и странах УЕФА объявила еще в конце 2012 года — таким образом было решено отметить 60-летие турнира.

Олимпийский стадион в Риме, на котором состоится матч открытия Евро 2020 — один из 11 стадионов в 10 странах, принимающих матчи финальной части турнира. Больше всего поединков сыграют на лондонском «Уэмбли» (включая финал чемпионата) и «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В эти города перенесли матчи из Брюсселя и Дублина, которые выбыли из первоначального списка локаций Евро-2020.

Столицу Бельгии исключили из списка еще в 2017 году из-за проблем со строительством, а ирландский Дублин потерял право проводить матчи из-за жестких карантинных ограничений и риска игр при пустых трибунах (по этой же причине матчи из испанского Бильбао решили перенести в Севилью).

Почти все стадионы примут лишь ограниченное количество зрителей.

Все города-хозяева матчей Евро 2020: Санкт-Петербург (Россия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Амстердам (Нидерланды).

На каких стадионах сыграет Украина?

Сборная Украины, попавшая в группу С вместе с национальными командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии, сыграет свои матчи на стадионах в Амстердаме и Бухаресте.

«Йохан Кройф Арена» («Амстердам Арена») вмещает 54 тыс. 990 зрителей, но на Евро 2020 она примет от 25% до 35% максимальной емкости. Это главный стадион национальной сборной Нидерландов, а также домашняя арена футбольного клуба «Аякс». Стадион оборудован раздвижной крышей. Ранее здесь провели пять матчей Евро-2000, а также финал Лиги чемпионов 1998 года. Имя легенды нидерландского футбола Йохана Кройфа арена имеет с начала футбольного сезона 2018/19 годов.

На Евро-2020 стадион примет три матча группы С, в том числе один из поединков сборной Украины, а также 1/8 финала:

13 июня: Голландия — Украина;

17 июня: Нидерланды — Австрия;

21 июня: Северная Македония — Нидерланды;

26 июня: 1/8 финала.

Национальный стадион Бухареста вмещает 55 тыс. 600 зрителей, на Евро-2020 примет до 50% максимальной емкости.

Его построили в 2011 году. Стадион в румынской столице является домашней ареной для клуба «Стяуа», а также национальной сборной Румынии. В 2012 году здесь проходил финал Лиги Европы.

Стадион также оснащена раздвижной крышей, его открытия (или закрытия) длится 15 минут.

На ней сборная Украины сыграет два матча группового турнира:

13 июня: Австрия — Северная Македония;

17 июня: Украина — Северная Македония;

21 июня: Украина — Австрия;

28 июня: 1/8 финала.

Сколько призовых получат команды?

Призовой фонд Евро 2020 составляет 371 млн евро. Каждая из 24 команд-участниц получит за выход на турнир минимальную сумму 9,25 млн евро.

На групповом этапе турнира каждая из команд дополнительно получит по 1,5 млн евро за победу и 0,75 млн евро за ничью.

За выход в 1/8 финала каждая команда получит 2 млн евро, за выход в четвертьфинал — еще 3,25 млн евро. Полуфиналисты получат 5 млн евро.

После финала на стадионе «Уэмбли» в Лондоне победитель Евро 2020 получит 10 млн евро призовых, а команда, занявшая второе место, — 7 млн ​​евро.

Каждый из футболистов украинской сборной уже получил премиальные за выход на Евро 2020. В СМИ писали о том, что эта сумма составляет 100 тыс. долл. на футболиста.

Сумма премиальных украинских футболистов за участие в Евро 2020 пока неизвестна.

Какие ставки на победителя и Украину?

Букмекерская контора William Hill считает, что главный фаворит на завоевание трофея — сборная Франции с коэффициентом 5,50. Чуть меньше шансов на итоговый успех она отдает команде Англии — 6,00. На третьем месте среди котировок — Бельгия с коэффициентом 7,00.

Выигрыш первенства сборной Украины оценивается коэффициентом 101,00, что соответствует 15-му месту, которое она делит с Россией среди всех 24 участников.

Среди трех соперников сборной Украины в групповом раунде чемпионата Европы только шансы Нидерландов оцениваются выше — 13,00. Успех Австрии соответствует коэффициенту 126,00, Северной Македонии — 501,00.