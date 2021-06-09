«Железный купол» Мариуполь купит у Израиля за 50 млн евро

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Ракурс

«Железный купол», систему противоракетной обороны, которая перехватывает движущиеся цели в воздухе, планирует закупить Мариуполь для восстановления авиаперелетов в регионе.

Небо закрыто на уровне Министерства обороны и международных сообществ на расстоянии 160 км. Расстояние от зоны разграничения, от «серой» зоны до нашего аэропорта — порядка 40 км. Однако, в международной практике существует несколько примеров, когда есть исключения. Например, один из самых известных — опыт Израиля… где используют тактическую защитную систему «Железный купол». Такую практику можем перенять и мы, — рассказал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров в интервью MRPL.CITY.

По его словам, у города есть наработки в этой плоскости. Местные власти планируют сделать и следующие шаги. Чиновник добавил, что стоимость «Железного купола» составляет порядка 50 млн евро.

Город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты должны приехать в конце июня и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе. Мы подробно изучаем этот вопрос и находимся в тесном диалоге, — рассказал чиновник.

Захаров констатировал, что сейчас Мариуполь не признают безопасным для полетов.

Напомним, во время активной фазы конфликта между Израилем и сектором Газа, система «Железный купол» показала себя эффективно, сбив большую часть выпущенных по Израилю ракет.

Источник: MRPL. CITY