Go_A опередила Моргенштерна в рейтинге Spotify. Фото: Факти

https://racurs.ua/n155865-go-a-operedila-morgenshterna-v-reytinge-spotify.html

Ракурс

Украинская группа Go_A стала лидером по прослушиваниям на музыкальном сервисе Spotify.

В ночь на 9 июня песню «Шум», которая стала одной из сенсаций на Евровидении, прослушали 2 млн 950 тыс. 818 пользователей сервиса. Ранее лидером прослушиваний на Spotify был скандальный российский музыкант Моргенштерн. У него сейчас 2 млн 796 тыс. 241 прослушиваний.

Как известно, группа Go_A стала популярной не только в Украине, но и во всем мире после своего выступления на главном песенном конкурсе Евровидение 2021. Она заняла всего пятое место, но была лидером среди зрительских симпатий.

Напомним, в сети появилось видео, на котором представительница России на песенном конкурсе Евровидение-2021 Manizha отрывается во время выступления украинской группы Go_A. Представительница России ранее также выражала свою поддержку представителям Украины.