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Ракурс
Перевірити безпеку доріг пообіцяли в Мінінфраструктури. Фото: УП

Перевірити безпеку доріг пообіцяли в Мінінфраструктури

9 чер 2021, 16:32
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Міністерство інфраструктури затвердило Порядок проведення перевірки безпеки автомобільних доріг. Відповідний наказ № 266 був виданий 18 травня 2021 року й набере чинності після опублікування.

Безпеку автомобільних доріг перевірятимуть відповідні інспектори та аудитори або юридичні особи.

Перевірки будуть проводитися планово і позапланово. Зокрема, до проведення позапланових перевірок долучатимуться співробітники Національної поліції. Позапланові перевірки проводитимуть щодо ділянок доріг, визначених як аварійно-небезпечні місця або місця концентрації ДТП.


Під час оглядів інспектори перевірятимуть:

  • геометричні параметри автомобільної дороги;
  • перехрестя і розв’язки;
  • забезпечення умов для учасників дорожнього руху;
  • освітлення, дорожні знаки;
  • світлофорне обладнання;
  • об'єкти, дорожні обмежувальні системи;
  • пішохідні доріжки;
  • велосипедні доріжки;
  • мости і тунелі.

Візуальний огляд буде проводитися в денний і нічний час доби, а сама перевірка буде фіксуватися на камеру.

Джерело: Ракурс


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