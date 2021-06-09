Перевірити безпеку доріг пообіцяли в Мінінфраструктури. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155867-pereviryty-bezpeku-dorig-poobicyaly-v-mininfrastruktury.html

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Міністерство інфраструктури затвердило Порядок проведення перевірки безпеки автомобільних доріг. Відповідний наказ № 266 був виданий 18 травня 2021 року й набере чинності після опублікування.

Безпеку автомобільних доріг перевірятимуть відповідні інспектори та аудитори або юридичні особи.

Перевірки будуть проводитися планово і позапланово. Зокрема, до проведення позапланових перевірок долучатимуться співробітники Національної поліції. Позапланові перевірки проводитимуть щодо ділянок доріг, визначених як аварійно-небезпечні місця або місця концентрації ДТП.

Під час оглядів інспектори перевірятимуть:

геометричні параметри автомобільної дороги;

перехрестя і розв’язки;

забезпечення умов для учасників дорожнього руху;

освітлення, дорожні знаки;

світлофорне обладнання;

об'єкти, дорожні обмежувальні системи;

пішохідні доріжки;

велосипедні доріжки;

мости і тунелі.

Візуальний огляд буде проводитися в денний і нічний час доби, а сама перевірка буде фіксуватися на камеру.