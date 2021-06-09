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Перевірити безпеку доріг пообіцяли в Мінінфраструктури. Фото: УП
Перевірити безпеку доріг пообіцяли в Мінінфраструктуриhttps://racurs.ua/ua/n155867-pereviryty-bezpeku-dorig-poobicyaly-v-mininfrastruktury.htmlРакурс
Міністерство інфраструктури затвердило Порядок проведення перевірки безпеки автомобільних доріг. Відповідний наказ № 266 був виданий 18 травня 2021 року й набере чинності після опублікування.
Безпеку автомобільних доріг перевірятимуть відповідні інспектори та аудитори або юридичні особи.
Перевірки будуть проводитися планово і позапланово. Зокрема, до проведення позапланових перевірок долучатимуться співробітники Національної поліції. Позапланові перевірки проводитимуть щодо ділянок доріг, визначених як аварійно-небезпечні місця або місця концентрації ДТП.
Під час оглядів інспектори перевірятимуть:
- геометричні параметри автомобільної дороги;
- перехрестя і розв’язки;
- забезпечення умов для учасників дорожнього руху;
- освітлення, дорожні знаки;
- світлофорне обладнання;
- об'єкти, дорожні обмежувальні системи;
- пішохідні доріжки;
- велосипедні доріжки;
- мости і тунелі.
Візуальний огляд буде проводитися в денний і нічний час доби, а сама перевірка буде фіксуватися на камеру.
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