Забруднення у Мармуровому морі, фото: Reuters

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Туреччина почала очищати Мармурове море від товстого шару дивного «слизу», який нещодавно вкрив дно водойми біля узбережжя і поставив під загрозу забруднення Чорне море.

Після очищення Мармурового моря, його планують оголосити заповідною зоною. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністра навколишнього середовища Туреччини Мурата Курума.

Також Туреччина тепер ретельно фільтруватиме стічні води, щоб знизити рівень азоту в акваторії на 40%.

Зазначається, що товстий шар органічної речовини, який поширився морем на південь від Стамбула, охоплюючи гавані, берегові лінії та ділянки поверхні, завдає шкоди не лише місцевій флорі та фауні, але й рибальській промисловості — човни просто не можуть пливти, оскільки слиз забиває двигуни та блокує роботу інших механізмів.

В межах боротьби із забрудненням 25 човнів очищують воду і встановлюють бар'єри, ще 18 суден роблять усе можливе, щоб запобігти поширенню слизу.

Вперше такий слиз зафіксували майже 15 років тому, проте у цьому році його ареал досяг рекордних масштабів.

Морський слиз — це природне явище, яке відбувається, коли фітопланктон надмірно розростається через високу температуру і забруднення води.

За словами учених, цьому сприяє зміна клімату та забруднення навколишнього середовища — мікроорганізми починають процвітати, коли багаті на поживні речовини стічні води потрапляють у море.

Джерело: Reuters