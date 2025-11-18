Володимир Зеленський анонсував робочий візит до Туреччини. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210353-zelenskyy-vyrushyt-do-turechchyny-dlya-aktyvizaciyi-peremovyn-ukrayiny-ta-rf.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський анонсував робочий візит до Туреччини.

У середу, 19 листопада, на зустрічах у Туреччині український лідер проведе низку зустрічей. Планується обговорити активізацію перемовин між Україною і Росією. Українська сторона запропонує партнерам «напрацьовані рішення». Також працюватимуть, щоб відновити обміни полоненими. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни — це перший пріоритет України, — йдеться у повідомленні.

Тим часом Reuters із посиланням на турецьке джерело пише, що на зустріч із Зеленським у Стамбул приїде спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Нагадаємо, у вересні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори між Російською Федерацією та Україною «на паузі». Наголошувалося, що канали спілкування переговорних груп залишаються відкритими.