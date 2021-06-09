Элитную наркоту выращивали на тайном поле под Киевом - видео задержания банды

https://racurs.ua/n155870-elitnuu-narkotu-vyraschivali-na-taynom-pole-pod-kievom-video-zaderjaniya-bandy.html

Ракурс

Элитную наркоту выращивали на тайном поле под Киевом наркоторговцы-рецидивисты. Столичные правоохранители задержали банду, в состав которой входили восемь человек 33−50 лет — все они жители города и Киевской области.

Наркоторговцы выращивали элитные сорта конопли и сбывали их на территории столицы и области. Злоумышленники намеренно не пользовались автомобилем, — сообщает пресс-служба Нацполиции в Фейсбук.

О местонахождении плантации знал лишь один человек. Следствие установило, что 39-летний организатор банды уже привлекался к ответственности за совершение краж, угон авто, изготовление наркотиков и контрабанду, а его 46-летний «коллега» находится в розыске в России за сбыт наркотиков.

В состав группировки также входил 41-летний экс-студент, который наладил сеть сбыта. Стоимость одного грамма шишек составляла 250 грн. Черную бухгалтерию вела 33-летняя женщина, — рассказали правоохранители.



Всего оперативники провели 16 обысков и изъяли более 10 кг каннабиса, 15 г амфетамина, устройства для употребления наркотиков, 20 мобильных телефонов, 30 карточек разных мобильных операторов, 30 банковских карточек, 3 тыс. долл. и черновые записи.

Сейчас продолжается проведение экспертиз. Фигуранты этого производства задержаны. Им инкриминируют ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.