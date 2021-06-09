Скульптуру с головами Байдена, Меркель и Джонсона слепили из отходов. Фото: BBC

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Ракурс

Скульптура с головами лидеров «Большой семерки» появилась в графстве Корнуолл, Великобритания.

Необычный арт-объект создали из отходов электроники к саммиту G7, который запланирован на 11−13 июня. Об этом сообщает BBC.



Статуя появилась вблизи отеля в курортном городке Карбис-Бей. Сама скульптура получила название Mount Recyclemore — по аналогии с горой Рашмор (Mount Rushmore) в США, на которой изображены головы четырех американских президентов.

Арт-объект создали по заказу британского интернет-магазина подержанной электроники musicMagpie. Ее автором стал британский художник Джо Раш. По его словам, скульптура призвана обратить внимание политиков на проблему утилизации электронного мусора.

На скульптуре появились такие политики:

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;

премьер-министр Японии Йошихиде Суга;

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Италии Марио Драги;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

канцлер Германии Ангела Меркель;

президент США Джо Байден.

Согласно отчету Организации Объединенных Наций (ООН), в 2019 году во всем мире было создано более 53 млн тонн электронных отходов — на более чем 9 млн тонн больше, чем пятью годами ранее.

Напомним, ранее мы сообщали, что музей пластика в Мадриде открыли 8 мая — необычное здание было изготовлено полностью из этого материала. В культурном пространстве представили необычные арт-объекты, которые должны были привлечь внимание к вторичной переработке.

Источник: BBC