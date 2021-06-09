Нотаріусів «прив’язали» до робочого місця . Фото:Istock

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Ракурс

Міністерство юстиції наказом № 2039/5 від 07.06.2021 року затвердило нові правила професійної етики нотаріусів.

Нотаріусів зобов’язали роз’яснювати громадянам інформацію, необхідну для розуміння ними нотаріальних дій, зокрема щодо необхідних документів.

Також нотаріуси повинні надавати детальну інформацію про розміри всіх необхідних платежів і вартості нотаріальних послуг. Нові правила передбачають, що нотаріус зобов’язаний здійснювати всі нотаріальні дії самостійно, не перекладаючи їх на своїх помічників.

При виконанні нотаріусом своїх професійних обов’язків не допускається:

безпідставне порушення встановленого режиму роботи та вимог до робочого місця нотаріуса;

необґрунтовану відмову від виїзду до осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій, у випадках, передбачених законодавством;

відсутність на робочому місці без поважних причин;

передача функцій по вчиненню нотаріальних дій своїм підлеглим;

приймання відвідувачем напідпитку, куріння під час прийому або прояв неповаги до відвідувачів.

Крім того, нотаріусів зобов’язали утримуватися від будь-яких дій (пияцтво, наркоманія, аморальну поведінку і т. д.), які можуть негативно вплинути на професійну гідність.