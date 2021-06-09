Ракурсhttps://racurs.ua/
Міністерство юстиції наказом № 2039/5 від
07.06.2021 року затвердило нові правила професійної етики нотаріусів.
Нотаріусів «прив’язали» до робочого місця . Фото:Istock
Нотаріусів «прив'язали» до робочого місцяhttps://racurs.ua/ua/n155877-notariusiv-pryvyazaly-do-robochogo-miscya.htmlРакурс
Міністерство юстиції наказом № 2039/5 від
Нотаріусів зобов’язали роз’яснювати громадянам інформацію, необхідну для розуміння ними нотаріальних дій, зокрема щодо необхідних документів.
Також нотаріуси повинні надавати детальну інформацію про розміри всіх необхідних платежів і вартості нотаріальних послуг. Нові правила передбачають, що нотаріус зобов’язаний здійснювати всі нотаріальні дії самостійно, не перекладаючи їх на своїх помічників.
При виконанні нотаріусом своїх професійних обов’язків не допускається:
- безпідставне порушення встановленого режиму роботи та вимог до робочого місця нотаріуса;
- необґрунтовану відмову від виїзду до осіб, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій, у випадках, передбачених законодавством;
- відсутність на робочому місці без поважних причин;
- передача функцій по вчиненню нотаріальних дій своїм підлеглим;
- приймання відвідувачем напідпитку, куріння під час прийому або прояв неповаги до відвідувачів.
Крім того, нотаріусів зобов’язали утримуватися від будь-яких дій (пияцтво, наркоманія, аморальну поведінку і т. д.), які можуть негативно вплинути на професійну гідність.
.