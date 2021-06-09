Дрони для пошуку людей за криком створили німецькі учені

Дрони шукатимуть людей за криком, фото:

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Ракурс

Німецькі вчені з Інституту зв’язку, обробки інформації та ергономіки Фраунгофера на щорічному засіданні Американського акустичного товариства представили розробку, схожу на технології з науково-фантастичних фільмів — безпілотників, які розшукуватимуть людей, вловлюючи їхні крики.

Така технологія може виявитися надзвичайно корисною при рятувальних роботах після стихійних лих, повідомляє видання Futurism.

Зазначається, що визначити місце розташування людей, які опинилися під завалами, наприклад після землетрусу, рятувальникам іноді буває досить тяжко. Річ у тім, що звукові хвилі, що відбиваються від утворених землетрусом завалів, можуть створювати досить складний звуковий ландшафт.

Але ми могли б легко допомогти їм знайти ці місця, якби використовували БПЛА, пролітаючи над великою територією, виявляючи людські крики та інші шуми, — наголошують дослідники.

Система отримала назву «Вороняче гніздо». В її основі лежать дрони, оснащені групою невеликих мікрофонів, які допомагають безпілотникам орієнтуватися в особливо складних звукових ландшафтах.

Наразі процес розробки системи ще триває, вона потребує серйозного тестування та оптимізації.

Ми вже успішно виявили і кутовим методом дуже точно визначили місце розташування імпульсивних звуків на близьких відстанях при наявності шуму від безпілотників, — зазначають дослідники.



Нагадаємо, міжнародна група дослідників навчила безпілотники відганяти зграї птахів від аеропортів.

Джерело: Futurism