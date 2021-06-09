Унікальну ракету-конкурента Falcon 9 показали на відео

Ракета. Фото: прес-служба компанії

https://racurs.ua/ua/n155879-unikalnu-raketu-konkurenta-falcon-9-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Terran R, нова незвичайна ракета-конкурент Falcon 9, була представлена ​​компанією Relativity Space. Ракета була надрукована на 3D-принтері, її завданням буде виведення на орбіту супутників та запчастин для космічних кораблів.

Перший політ двоступеневої 66-метрової ракети запланований на 2024 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії.





Зазначається, що ракета також буде допомагати людині підкорити Марс. Перевагою пристрою є його багаторазовість.

Багаторазова й повністю надрукована на 3D-принтері ракета Terran R необхідна для досягнення нашої мети — створення промислової бази людства за межами Землі, — заявив старший віце-президент із розробки та виробництва Relativity Space Зак Данн.



У компанії додали, що Terran R потужніша та ефективніша, ніж інша ракета компанії — одноразова Terran 1, запуск якої Relativity Space планує провести наприкінці цього року.



Друк на 3D-принтері дозволяє створювати ракети, у яких в 100 разів менше деталей, ніж у ракетах конкурентів. На виробництво ж ракети йде менш як 60 днів. Terran R матиме висоту 66 м і ширину 4,9 м та зможе доставляти на низьку навколоземну орбіту 20 тис. кг. Перший ступінь ракети буде оснащена сімома двигунами Aeon R, а друга — одним вакуумним двигуном Aeon, як на Terran 1.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракета New Shepard, яку створила компанія засновника Amazon Джеффа Безоса, пройшла успішні випробування в США. Під час випробувань ракета піднялася приблизно на 100 км і провела в повітрі близько 10 хвилин, а потім успішно приземлилася на майданчику Corn Ranch в Техасі.