Справа MH17. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n155882-sprava-mh17-opryludneno-novi-zapysy-rozmov-boyovykiv.html

Ракурс

Справа MH17, збитого малайзійського літака над Донбасом, розглядається судом у Гаазі. На суді опублікували нові записи перехоплених розмов бойовиків так званої «ДНР».

Проросійські найманці на записах обговорюють російський ракетний комплекс «Бук». Про це пише BBC.

Повідомляється, що на плівках фігурує так званий «глава розвідки» бойовиків Сергій Дубинський і заступник ватажка батальйону «Восток» Олександр Семенов. Також на суді оприлюднили переговори Дубинського з одним із ватажків «ДНР» Ігорем Гіркіним та бойовиками з «розвідбатальйону».

Згідно з записами, за сім годин до катастрофи MH17 Дубинський та його підлеглий Олег Пулатов обговорювали відправку «Бука» до села Первомайське в Донецькій області. Саме звідти, як вважає слідство, і була запущена ракета по малайзійському літаку.

Дубинський:Слухай мене. Зараз тобі «Крот» притягне «Бук-М» (у 2014 році позивний «Крот» мав ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко — голова «розвідувального підрозділу» так званої «ДНР»).

Дубинський:Треба поставити десь у районі Первомайська його."Бук-М"… І прийдуть три танки «Востока» з охороною.

На ще одному записі Дубинський та Пулатов визначають роль, яку міг виконувати Харченко («Крот») у транспортуванні «Бука».

Дубинський:Ти чекаєш Льоню. Льоня зараз веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?

Пулатов:Так.

Дубинський:Бук-бук.

Пулатов:Я зрозумів, да. Я з дерев’яними розбираюся.

Дубинський:Я зрозумів. Значить, ти, Льоня і всі наші знаходиш Первомайку. У районі Первомайського в резерві ваша задача охорона цього «Бука» й організація цього… (нерозбірливо).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час засідання в справі MH17 спільна слідча група (JIT) відхилила покази двох свідків, котрі стверджували, що ракету запустили нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Джерело: BBC