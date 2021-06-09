Путін і Порошенко. Фото: УП

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, заявив, що необхідність розмовляти з людьми Донбасу — це не його примха, а прописаний пункт у мінських угодах.

І на цьому пункті особливо наполягав екс-президент Петро Порошенко. Відповідну заяву лідера країни-агресора наводить ТАСС.

Це не наша, не моя примха, щоби київська влада розмовляла з людьми Донбасу. Так прописано в мінських угодах, і під ними стоять підписи невизнаних республік — ЛНР і ДНР. Більш того, тодішній президент України Петро Порошенко наполягав, щоби були поставлені підписи керівників цих двох невизнаних республік. А тепер київська влада не хоче з ними розмовляти, — заявив Путін.

Він додав, що йому завжди є про що поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, а проблеми двосторонніх відносин РФ і України повинні бути головною темою для розмови у випадку зустрічі президентів.

Путін заявив, що Київ пропонував обговорити питання міжнародної безпеки під час майбутньої зустрічі. Глава РФ не зміг пояснити, що Київ мав на увазі під темою міжнародної безпеки, але, припустив, що мова йшла про Донбас та врегулювання багаторічних питань, які накопичилися між Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін виступив проти вступу України до НАТО. За його словами, Москва буде розцінювати такі дії як перетин «червоної лінії».

Джерело: ТАСС