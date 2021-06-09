Вознесіння Господнє. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n155886-voznesinnya-gospodnie-tradyciyi-ta-istoriya-svyata.html

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Вознесіння Господнє святкують в Україні 10 червня — це свято відзначається християнами всього світу на 40-й день після свята Воскресіння Господнього, тобто Пасхи Христової.

Як правило, це свято припадає на четвер шостого тижня, рахуючи з Великодня. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння з мертвих понад місяць перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну, Спаситель зібрав апостолів у передмісті Єрусалима Віфанії на горі Елеон, благословив їх, і в плоті вознісся на небо.

Тоді ж до присутніх з’явилися два ангели, та проголосили, що Христос так само знову прийде на землю видимим чином, щоби судити живих і мертвих. А поки Господь і після свого Вознесіння не залишить своїх учнів — хоч він і перестане бути їм в образі людини, незримо він як і раніше буде перебувати поруч із ними.

У православ’ї Вознесіння Христове входить у число 12 двунадесятих свят (вони присвячені головним подіям євангельської історії). Через те, що свято припадає на четвер, поста в цей день немає — можна їсти будь-яку їжу, а також займатися звичними справами. Однак віруючі намагаються відвідати церковні служби та приділити час молитви.

В католицтві на Вознесіння прийняті кілька особливих церковних обрядів, наприклад, благословення бобів і винограду під час меси або гасіння пасхальної свічки. У деяких храмах статую Христа у свято підіймають до самої стелі церкви, що символізує сам процес Вознесіння для віруючих.

У цей святий день не рекомендується сваритися, лаятися, провокувати та вступати в конфлікти, грубити, адже це радісне свято для будь-якого християнина. Існує повір’я, що в це свято не можна голосно кричати, розкидати на вулиці сміття і плювати на землю. У народі вірили, що можна випадково потрапити в Христа, який проводить свій останній день із людьми.