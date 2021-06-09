Вознесение Господне. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n155886-voznesenie-gospodne-tradicii-i-istoriya-prazdnika.html

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Вознесение Господне празднуют в Украине 10 июня — это праздник отмечается христианами всего мира на 40-й день после праздника Воскресения Господня, то есть Пасхи Христовой.

Как правило, этот праздник приходится на четверг шестой недели, считая с Пасхи. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскресения из мертвых более месяца находился на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока, Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима Вифании на горе Елеон, благословил их, и во плоти вознесся на небо.

Тогда же к присутствующим явились два ангела, и провозгласили, что Христос снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит своих учеников — хоть он и перестанет быть им в образе человека, незримо он по-прежнему будет находиться рядом с ними.

В православии Вознесение Христово входит в число 12 двунадесятых праздников (они посвящены главным событиям евангельской истории). Несмотря на то, что праздник приходится на четверг, поста в этот день нет — можно есть любую пищу, а также заниматься привычными делами. Однако верующие стараются посетить церковные службы и уделить время молитве.

В католичестве на Вознесение приняты несколько особых церковных обрядов, например, благословение бобов и винограда во время мессы или тушения пасхальной свечи. В некоторых храмах статую Христа в праздник поднимают до самого потолка церкви, что символизирует сам процесс Вознесения для верующих.

В этот святой день не рекомендуется ссориться, ругаться, провоцировать и вступать в конфликты, грубить, ведь это радостный праздник для любого христианина. Существует поверье, что в этот праздник нельзя громко кричать, разбрасывать на улице мусор и плевать на землю. В народе верили, что можно случайно попасть в Христа, который проводит свой последний день с людьми.