Тарифы в Украине. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155885-kommunalka-v-ukraine-vyrosla-na-35-za-god-infografika.html

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Коммунальные тарифы в Украине выросли на 35% в год. Больше всего выросли тарифы на газоснабжение и электричество.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.



Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%.

Больше всего цены выросли на:

природный газ (на 161%);

электроэнергию (36,6%);

канализацию (17 5%).

Меньше всего изменения коснулись тарифов на содержание домов и придомовой территории (2,6%), горячую воду и отопление (4,8%).

Сейчас задолженность населения за поставки и распределение газа составляет 28, 6 млрд грн, за поставки тепловой энергии — 25,4 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии — 7,6 млрд грн, за водоснабжение и водоотведение — 6,2 млрд грн, за управление домом — 5,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 1,1 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый тариф на электроэнергию в Украине будет действовать уже с 1 июля. Его стоимость вырастет примерно в полтора-два раза. При этом украинцам намерены предоставить льготный тариф (по образцу того, который существовал на первые 100 кВт-час до 1 января 2021 года).