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Тарифи. Фото: Istock

Комуналка в Україні виросла на 35% за рік (ІНФОГРАФІКА)

9 чер 2021, 21:39
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Комунальні тарифи в Україні зросли на 35% за рік. Найбільше зросли тарифи на газопостачання та електрику.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистика України.

Тарифи в Україні. Інфографіка: Держстат

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за травень 2021 зросли на 3,9%.

Найбільше ціни зросли на:

  • природний газ (на 161%);
  • електроенергію (36,6%);
  • каналізацію (17,5%).

Менше зміни торкнулися тарифів на утримання будинків та прибудинкової території (2,6%), гарячу воду й опалення (4,8%).


Зараз заборгованість населення за постачання й розподіл газу становить 28,6 млрд грн, за постачання теплової енергії — 25,4 млрд грн, за постачання й розподіл електричної енергії — 7,6 млрд грн, за водопостачання та водовідведення — 6, 2 млрд грн, за управління будинком — 5,4 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий тариф на електроенергію в Україні діятиме вже з 1 липня. Його вартість виросте приблизно в півтора-два рази. При цьому українцям мають намір надати пільговий тариф (за зразком того, який існував на перші 100 кВт-год до 1 січня 2021 року).

Джерело: Ракурс


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