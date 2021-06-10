Сонячне затемнення. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155888-sonyachne-zatemnennya-de-sposterigaty-ta-koly-chekaty-na-pik.html

Ракурс

Сонячне затемнення сьогодні, 10 червня, спостерігатимуть жителі Землі. Незвичайне «вогняне кільце» побачать усі жителі північної півкулі.

Затемнення відбувається тоді, коли Місяць розташовується між Сонцем і нашою планетою, і відкидає тінь на Землю. Про це повідомляє NASA.

Під час сонячного затемнення Місяць перебуває на далекій дістані від Землі, тому здається, що він значно менший за Сонце на небі. Оскільки Місяць повністю закриває Сонце, він буде виглядати як темний диск, який прикриває собою великий яскравий диск.

Жителі в деяких частинах Канади, Гренландії та на півночі Росії зможуть побачити саме кільцеве затемнення. У деяких країнах можна буде побачити часткове сонячне затемнення — це відбувається тоді, коли Сонце, Місяць і Земля не зовсім вирівняні у своїх позиціях. Сонце лише в одній частині буде затемненим.

Жителі східної частини США та північної Аляски побачать часткове сонячне затемнення. Часткове затемнення побачать у Канаді, Карибському басейні, Європі, Азії й Північній Африці. В Україні, за умови ясної погоди, затемнення можна буде побачити з 13.26 і до 15.03. Максимальної фази воно досягне о 14.15. Сонячне затемнення можна буде побачити з усіх куточків України, крім анексованого Криму, оскільки він знаходиться в іншій широті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сонячне затемнення чекає на жителів Землі вже 10 червня. Кільцеве затемнення також відоме як «вогняне кільце».