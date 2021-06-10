Сонячне затемнення – вражаючі фото та відео рідкісного явища. Фото: Твіттер

https://racurs.ua/ua/n155932-sonyachne-zatemnennya-vrajauchi-foto-ta-video-ridkisnogo-yavyscha.html

Ракурс

Сонячне затемнення у четвер, 10 червня, люди спостерігали з різних куточків планети.

Місяць закрив Сонце, залишивши лише тонку смужку краю сонячного диска. Світлинами незвичайного природного явища користувачі ділилися в соцмережах.

Українці могли спостерігати сонячне затемнення (при ясній погоді) приблизно о 13.30. Максимальну фазу можна було побачити в Канаді та Гренландії.

Сонячне затемнення було кільцеподібним, а не повним. Місяць під час проходження між нашою планетою та Сонцем закрив світило не повністю, внаслідок чого утворився яскравий ореол. Саме це явище і має назву «вогняне кільце».

Останній раз явище можна було спостерігати 55 років тому. Наступне подібне затемнення відбудеться 21 червня 2039 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що незвичайне «вогняне кільце» побачать усі жителі північної півкулі. Під час сонячного затемнення Місяць перебуває на далекій дістані від Землі, тому здається, що він значно менший за Сонце на небі.