Рейтинг Зеленського високий, бо він виконав чверть обіцянок — “Слуга народу”

https://racurs.ua/ua/n155931-reytyng-zelenskogo-vysokyy-bo-vin-vykonav-chvert-obicyanok-sluga-narodu.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» пояснила, чому Володимир Зеленський має такий високий рейтинг довіри серед українців. У президентській політсилі вважають, що в Україні впродовж останніх двох років відбуваються послідовні реформи в багатьох галузях.

За словами очільника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, близько 26% обіцянок глави держави було виконано. Нардеп вважає цей показник «високим результатом».

Підтримка та довіра до Зеленського та рейтинги партії свідчать про те, що багато прихильників нашої команди залишаються з нами, продовжують думати про реформи, брати участь у них на місцях, — цитує Корнієнка прес-служба «Слуги народу».

Він переконаний, що багато людей, які голосували за політсилу Зеленського, — молодь, яка виросла в незалежній Україні, а не в Радянському Союзі.

Ми голосуємо багато законопроектів і силами партії ми брали участь в місцевих виборах і завершили перший етап децентралізації, — додав глава «Слуги народу».

Нагадаємо, балотування Зеленського на другий президентський термін не підтримують більшість українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 27 травня по 1 червня.