Рейтинг Зеленского высокий, он выполнил четверть обещаний - «Слуга народа»

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Партия «Слуга народа» объяснила, почему Владимир Зеленский имеет такой высокий рейтинг доверия среди украинцев. В президентской политсиле считают, что в Украине на протяжении последних двух лет проходят последовательные реформы во многих отраслях.

По словам главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, около 26% обещаний главы государства были выполнены. Нардеп считает этот показатель «высоким результатом».

Поддержка и доверие к Зеленскому и рейтинги партии свидетельствуют о том, что многие сторонники нашей команды остаются с нами, продолжают думать о реформах, участвовать в них на местах, — цитирует Корниенко пресс-служба «Слуги народа».

Он убежден, что многие люди, которые голосовали за политсилу Зеленского — молодежь, которая выросла в независимой Украине, а не в Советском Союзе.

Мы голосуем много законопроектов и силами партии мы участвовали в местных выборах и завершили первый этап децентрализации, — добавил глава «Слуги народа».

Напомним, баллотирование Зеленского на второй президентский срок не поддерживают большинство украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 мая по 1 июня.