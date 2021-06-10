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Ракурс
Медведчук заплатить 300 тис. грн за книгу про Стуса

Медведчук заплатить 300 тис. грн за книгу про Стуса

10 чер 2021, 17:59
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Віктор Медведчук, проросійський політик, заплатить через книгу про Василя Стуса майже 300 тис. грн. Апеляційний суд виніс додаткове рішення у справі за позовом нардепа до автора книги Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat.

1 червня Київський апеляційний суд зобов’язав Медведчука компенсувати видавництву майже 300 тис. грн у судовому процесі. Про це Кіпіані повідомив на власній Фейсбук-сторінці.

Можна вічно дивитись на три речі — як співають птахи, як тече Дніпро і… як Медведчук програє суди, — написав письменник.

Раніше суд зобов’язав Медведчука повернути Кіпіані 780 грн судового збору, але він ще цього не зробив.

Видавництво Vivat надіслало заяву до суду з проханням стягнути з Медведчука судові витрати на професійну правову допомогу та витрати, пов’язані з явкою представників до суду: це 295 тис. грн і ще 2 тис. грн судового збору. Колегія суддів задовольнила заяву Vivat.

Нагадаємо, що торік у жовтні Медведчук виграв суд першої інстанції за своїм позовом, поданим у вересні 2019 року. Він вимагав в автора і видавця книги «Справа Василя Стуса» заборонити її поширення, оскільки деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності та принижують його честь і гідність. Дарницький райсуд Києва постановив стягнути з Кіпіані та ТОВ «Віват» судовий збір і видалити з книги певні фрагменти. Майже відразу продавці книг заявили, що українці повністю розкупили запаси забороненого судом видання.

Медведчук зокрема просив визнати недостовірними фрази на кшталт:

  • розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса — ред.) призначений державою адвокат Медведчук;

  • шістка комуністичної системи Медведчук;

  • навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?;

  • злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи;


  • боявся КДБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?

Кіпіані написав книгу про Стуса на основі архівних матеріалів колишнього КДБ щодо другої кримінальної справи проти поета, яку у 1980 році завели за його участь в Українській Гельсінській спілці. Автор книги вважає, що захисник поета не виконав свого обов’язку.

Джерело: Ракурс


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