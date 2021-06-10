Трагічний інцидент зі зброєю стався на Київщині, фото: Андрій Нєбитов

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На Київщині 15-річна школярка застрелила товариша, роблячи знімок для соцмереж.

Інцидент стався сьогодні, 10 травня у місті Буча Київської області. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного будинку одного з друзів, де знайшли пневматичну рушницю, з якою почали фотографуватися для соціальних мереж.

В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці, — розповів Нєбитов.

За попередньою інформацією, цю рушницю батько вбитого планував подарувати йому на одне зі свят.

За фактом убивства через необережність відкрите кримінальне провадження, встановлюються обставини інциденту.

Нагадаємо, на Львівщині нещодавно загинув школяр, який намагався зробити знімок для соцмереж біля водоспаду.