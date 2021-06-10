Перші дві країни ЄС визнали українські “паспорти вакцинації”

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Перші дві країни ЄС визнали українські «паспорти вакцинації». Зокрема, Україна та Угорщина взаємно визнали COVID-свідоцтва, що відкриває можливість повністю вакцинованим громадянам подорожувати вже з 11 червня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 червня.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали COVID-свідоцтва. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення, — написав Кулеба у Твіттер.

Визнання свідоцтв означає, що будуть прийняті усі вакцини, сертифіковані для використання в Україні, включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.

Окрім цього, Україна та Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусу. За даними МЗС, про це домовилися очільники зовнішньополітичних відомств обох країн під час зустрічі в Києві 17 травня.

МЗС Молдови підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19, йдеться у повідомленні українських дипломатів.

Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався, — додав Кулеба, пише «Європейська правда».



Визнання свідоцтв означає, що Україна визнаватиме щеплення усіма вакцинами, що використовуються у Молдові, включно з російською «Спутник V».

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна домовляється про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію також з Туреччиною та Грузією.