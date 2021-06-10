Вуз засекретил видео заседания о диссертации Кивы

https://racurs.ua/n155939-vuz-zasekretil-video-zasedaniya-o-dissertacii-kivy.html

Ракурс

Видеозапись и стенограмма заседания ученого совета, где была утверждена кандидатская диссертация нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы отказался предоставлять журналистам Институт подготовки кадров Государственной службы занятости.

Об этом сообщил журналист Даниил Мокрик.

По его словам, вуз должен хранить копию записи заседания, а также его стенограмму, поскольку это предусмотрено Положением о специализированном ученом совете и Порядком присуждения научных степеней. В ответ на обращение представителя СМИ, вуз сначала попросил предоставить дополнительное время, а затем отказался передавать информацию.

Вуз, где защищался Кива, не хочет предоставлять запись и стенограмму заседания ученого совета, который одобрил его диссертацию. Сначала на запрос на информацию они попросили продлить сроки ответа до 20 рабочих дней. А потом — тупо отказали. Ответ по существу сводился к: «А мы не хотим, просите у Шкарлета» (министра образования и науки — ред.), — написал в Фейсбуке Мокрик.



Теперь журналист хочет привлечь к ответственности ректора Радмилу Войтович за эти действия.

Напомним, что защита кандидатской диссертации Киви сопровождалась скандалами. Новоиспеченного кандидата наук по госуправлению обвинили в том, его диссертация содержит поддельные справки, ссылки на несуществующие научные статьи и выступления, а также вымышленные сроки. СМИ на защиту диссертации Киви 26 апреля не пустили. Также во время защиты нардеп не смог ответить на вопрос, какой смысл он вкладывает в понятие «демократический евроинтеграционный государственный управленческий аппарат» и пообещал сделать это «в следующей работе».