20 фигур высшего пилотажа за 10 минут сделал летчик ВСУ

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Ракурс

Летную «хореографию» продемонстрировал летчик первого класса, полковник Юрий Булавка. Всего за 10 мин он выполнил свыше 20 фигур, среди которых «мертвая петля» и ряд других сложных маневров — «колокол», «перевернутый полет», «бочка».

Об этом в Фейсбуке сообщила 831-я бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Наибольшая благодарность своим наставникам — показать, чему тебя научили. Тем самым отблагодарить их за доверие. Моя мечта превратилась в цель, которую достиг благодаря поддержке родителей, учителей и упорному труду на земле и в воздухе, — рассказал Булавка.



По его словам, летчик-истребитель должен уметь использовать «железную птицу» на ее максимальных пределах, соблюдая безопасность как для себя, так и для людей.