Пункти COVID-вакцинації на морських курортах чекають охочих вакцинуватися — новини Херсона

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На курортах півдня України цього літа працюватимуть нові пункти COVID-вакцинації. Зокрема, у Херсонській області наступного тижня відкриють чотири додаткові пункти вакцинації в курортних містах, де щеплення проти COVID-19 зможуть зробити всі охочі.

Додаткові пункти вакцинації відкриють в Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. І зараз вирішується питання, де облаштуємо ще один — в Голій Пристані або Бериславі, — повідомив директор обласного департаменту здоров’я Віктор Короленко.

За його словами, з 8 червня почалася вакцинація працівників баз відпочинку в Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку.

На території області вже діють шість пунктів вакцинації для людей, які перетинають КПВВ «Чонгар» і «Каланчак». Тут можуть вакцинуватися всі охочі мешканці окупованого Криму, якщо вони мають паспорт громадянина України.

Є окремі випадки, коли наші земляки приїжджали з Криму для проходження вакцинації на КПВВ, — розповів Короленко.

Загалом на Херсонщині відкрито понад 180 пунктів щеплення проти COVID-19 і функціонує 11 мобільних бригад. Область використала 43 тис. 693 дози вакцин Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) і Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Нагадаємо, 12−13 червня в Херсоні запрацюють три великі центри масової вакцинації проти COVID-19.

Джерело: «Суспільне: Херсон»