Ефективну проти різних штамів COVID-19 вакцину назвали в Гарварді. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу певними препаратами може бути ефективнішою проти різних штамів мутованого коронавірусу.

Вакцина Johnson & Johnson викликає одразу кілька імунних реакцій, що дозволяє їй бути ефективною проти різних мутацій. Про це повідомляє The Hill.

Дослідження Гарвардського університету показало, що вакцина Johnson & Johnson активувала імунні відповіді проти початкового (китайського) штаму COVID-19, а також штамів Alpha, Beta, Gamma і Epsilon (британського, південноафриканського, індійського, бразильського)

Зазначається, що саме цей препарат забезпечує надійний захист від симптоматичних випадків коронавірусу в Південній Африці та Бразилії, де штами викликали найбільшу кількість секвенуваних випадків.

Науковці вивчили антитіла та клітинні імунні відповіді у 20 добровольців у віці від 18 до 55 років. З’ясувалося, що під час боротьби зі штамами коронавірусу Beta, Gamma, уперше виявленими в Південній Африці та Бразилії, з’явилося менше нейтралізувальних антитіл у порівнянні з початковим штамом коронавірусу.

Ті, у кого був штам Beta, продукували в п’ять разів менше нейтралізувальних антитіл, ніж ті, у кого був початковий штам. Для Gamma-штаму в людей виробилося в 3,3 раза менше цих антитіл. Дослідження показало, що одноразова доза Johnson & Johnson захищає від важкої форми коронавірусу 86% учасників у США, 88% учасників у Бразилії та 82% в Південній Африці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що всі частинки SARS-CoV—2, що циркулюють зараз у людей по всьому світу, якби були зібрані в одному місці, вони б важили десь між вагою яблука і вагою маленької дитини.

Джерело: The Hill