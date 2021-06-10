Эффективную против разных штаммов COVID-19 вакцину назвали в Гарварде

Вакцинация от коронавируса. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155921-effektivnuu-protiv-raznyh-shtammov-covid-19-vakcinu-nazvali-v-garvarde.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса определенными препаратами может быть более эффективной против различных штаммов мутировавшего коронавируса.

Вакцина Johnson & Johnson вызывает сразу несколько иммунных реакций, что позволяет ей быть более действенной против мутаций. Об этом сообщает The Hill.

Исследование Гарвардского университета показало, что вакцина Johnson & Johnson активировала иммунные ответы против первоначального (китайского) штамма COVID-19, а также штаммов Alpha, Beta, Gamma и Epsilon (британского, южноафриканского, индийского, бразильского)

Отмечается, что именно этот препарат обеспечивает надежную защиту от симптоматических случаев коронавируса в Южной Африке и Бразилии, где штаммы вызвали наибольшее количество секвестрованных случаев.

Ученые изучили антитела и клеточные иммунные ответы у 20 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Выяснилось, что во время борьбы со штаммами коронавируса Beta и Gamma, впервые выявленными в Южной Африке и Бразилии, появилось меньше нейтрализующих антител по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса.

Те, у кого был штамм Beta, производили в пять раз меньше нейтрализующих антител, чем те, у кого был начальный штамм. От Gamma-штамма у людей выработалось в 3,3 раза меньше этих антител. Исследование показало, что однократная доза Johnson & Johnson защищает от тяжелой формы коронавируса 86% участников в США, 88% участников в Бразилии и 82% в Южной Африке.

Напомним, ранее мы сообщали, что все частицы SARS-CoV-2, циркулирующие сейчас у людей по всему миру, если бы были собраны в одном месте, имели бы средний вес между весом яблока и весом маленького ребенка.

Источник: The Hill