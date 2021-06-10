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В Иране обнаружили руины старинного храма, фото: Abbas Moghaddam / Archaeological Research in Asia, 2021

7-тысячелетний храм обнаружили в Иране (ФОТО)

10 июн 2021, 14:58
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В Иране ученые идентифицировали один из древнейших храмов страны в остатках сооружений, раскопанных в доисторическом поселении Толи Чега Софла.

Место раскопок находится на юго-западе страны — в долине реки Зохра южнее города Бехбахан в провинции Хузестан. По оценкам ученых, храм существовал в этом месте в конце V тыс. до н. е., в эпоху энеолита. Об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Archaeological Research in Asia.

Этот район привлекает особое внимание ученых, изучающих становление первых цивилизаций — уже в начале III тыс. до н. е здесь возникло одно из древнейших государств — Элам.

В ходе раскопок в этом месте ученые в 2019 году провели геофизическую съемку, которая показала наличие большого здания. Это оказалась здание из большого (62×32×8 см) кирпича со стенами около метра в толщину. Здание по планированию напоминала букву Н размерами около 3,7X3,0 м.

В Иране обнаружили руины старинного храма, фото: Abbas Moghaddam / Archaeological Research in Asia, 2021

Рядом с этим зданием обнаружили остатки круглой кирпичной постройки, похожей на алтарь.

Оба здания сооружены на каменной основе.

Так что ученые считают, что в конце V тыс. до н. е. здесь располагался храм.

К западу от него обнаружили глинобитную платформу с углублением, в котором слоями были сложены известняковые конические стелы. Видимо, эти предметы имели вотивный характер, то есть их приносили в святилище по обету. Всего в найденном хранилище ученые насчитали 71 стелу.

Участок с культовым комплексом. F1–F4 ― храмовая постройка; F5 ― алтарь; F7 ― культовая яма со стелами; F9, F10 ― возвышения для предполагаемых ритуальных огней; F11, F15 ― ямы со скелетами жертвенных животных; F17 ― яма с керамикой. Инфографика: Abbas Moghaddam / Archaeological Research in Asia, 2021

Высота стел составляет 55 см при ширине около 22 см и толщине около 4 см. Почти все они, за

небольшим исключением, декорированные.

На одних вырезаны силуэты козлов, стоящих головами друг к другу, другие имеют стилизованные антропоморфные черты — поднятые в молитвенной позе руки, изображение лица или просто намеченные углублениями глаза.

В Иране обнаружили руины старинного храма, фото: Abbas Moghaddam / Archaeological Research in Asia, 2021

Также были обнаружены две неглубокие ямы со скелетами жертвенных животных.

В Иране обнаружили руины старинного храма, фото: Abbas Moghaddam / Archaeological Research in Asia, 2021

Кроме того, ученые обнаружили яму с керамической посудой.

В Иране обнаружили руины старинного храма, фото: Abbas Moghaddam / Archaeological Research in Asia, 2021


Археологи указывают на имеющиеся черты сходства, которые связывают погребальную практику и символику в этом храме с более поздними традициями. Это позволяет говорить о том, что местные культуры развивалась в русле преемственности до зарождения первых государственных образований в регионе.

Источник: N+1


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