Арахамия. Фото: Лига

https://racurs.ua/n155919-zakon-ob-oligarhah-arahamiya-boitsya-podkupa-i-popravochnogo-spama-v-rade.html

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Закон об олигархах вызвал беспокойство у финансово-промышленных групп. Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что «слуги» уже ожидают сопротивления от олигархов из-за намерений Рады.

Он отметил, что олигархи будут пытаться блокировать голосование и будут скупать голоса. Об этом он рассказал на форуме «Медиа-2021: реформы, вызовы, возможности».

Два тяжелых законы: об олигархах и о руде, где много налогов на ренту увеличиваем. А ренту обычно платят все финансово-промышленные группы. Конечно, они будут оказывать сопротивление. Готовимся к этому, — резюмировал Арахамия.



Глава фракции «слуг» добавил, что на эти законы может быть такая же реакция, как и на антибанковский закон.

Напомним, ранее мы сообщали, что народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, как в представленном президентском законопроекте «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» определять, кто является олигархом.