Арахамія. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n155919-zakon-pro-oligarhiv-arahamiya-boyitsya-pidkupu-i-popravkovogo-spamu-v-radi.html

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Закон про олігархів викликав занепокоєння у фінансово-промислових груп. Голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія заявив, що «слуги» вже чекають на спротив олігархів через наміри Ради.

Він зауважив, що олігархи намагатимуться блокувати голосування та підкупатимуть голоси. Про це він розповів на форумі «Медіа-2021: реформи, виклики, можливості».

Два важких закони: про олігархів та про руду, де багато податків на ренту збільшуємо. А ренту зазвичай сплачують усі фінансово-промислові групи. Звичайно, вони чинитимуть спротив. Готуємося до цього, — резюмував Арахамія.



Голова фракції «слуг» додав, що на ці закони може бути така сама реакція, як і на антибанківський закон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк розповів, як у поданому президентському законопроекті «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» визначатимуть, хто є олігархом.