Вакцина від коронавірусу. Фото: Слово і діло

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Вакцинація від коронавірусу в Україні просувається повільно через пасивність місцевої влади. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він наголосив, що найближчими вихідними в Україні запрацює щонайменше 37 центрів масової вакцинації. Про це Радуцький написав на своїй сторінці у Facebook.

Деякі області, як, наприклад, Полтавська та Львівська дуже активно включились у цей процес та відкрили центри вакцинації не лише в обласних центрах, а й у невеличких містах. Водночас майже у половині регіонів відкриття центрів вакцинації взагалі не відбувається, — зазначив він.

Нардеп розповів, що для відкриття центру вакцинації необов’язково потрібен стадіон чи виставковий комплекс.

МОЗ передбачило п’ять типів вакцинації «вихідного дня»: від великих приміщень, де є можливість вакцинувати 6 тис. осіб на добу, і до пунктів з кількома бригадами, розрахованими на 200−300 людей.

До речі, підштовхнути місцеву владу до активнішої позиції можуть депутати-мажоритарники. Звертаюся до колег — тисніть на ваших мерів та голів ОТГ. Відкрити пункт щеплення за бажанням можна навіть у громадській приймальні народного депутата! — наголосив Радуцький.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що понад три десятки центрів вакцинації працюватимуть в Україні на найближчих вихідних, 12−13 червня.