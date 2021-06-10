У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n155897-efektyvnist-vakcyny-vid-covid-19-moje-zalejaty-vid-chasu-doby-pry-scheplenni.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, триває. Медики наголошують, що з’являється все більше доказів впливу у питанні вакцинації людського біологічного годинника.

Тобто, ефективність вакцини залежить від того, в який час доби було зроблено щеплення. Старший викладач кафедри медицини і медичних наук Королівського хірургічного коледжу в Ірландії Енні Кертіс повідомив про це у статті, опублікованій в The Conversation.

Кертіс посилається на результати досліджень, які показують, що наш організм, зокрема й імунна система, по різному реагує вдень і вночі.

Так, клітини імунної системи вдень «мігрують» у тканини, а вночі циркулюють по тілу, зупиняючись у лімфатичних вузлах, щоб накопичити інформацію про те, що з ними сталося протягом дня — включаючи будь-які інфекції. Це гарантує, що вони зможуть краще реагувати на інфекцію, коли зіткнуться з нею наступного разу.

Цей циркадний ритм імунних клітин, можливо, склався так, оскільки імунні клітини перебувають безпосередньо в тканинах у той час, коли ми найбільш ймовірно інфікуємося, готові до нападу, — зазначив Кертіс.

Він зазначає, що клітинний рецептор, який дозволяє вірусу COVID, SARS-CoV-2 проникати в клітини людського організму, також перебуває під контролем біологічних годинників — у певний час доби рівні цього рецептора у клітинах вищі.

Проте ученим ще потрібно знайти відповідь на питання, чи впливає час доби, коли робиться щеплення від COVID-19, на ефективність вакцин, як це вже зафіксовано у випадку вакцинації від низки інших хвороб.

Втім, Кертіс наголошує, що в нинішніх умовах пандемії COVID-19, враховуючи високу ефективність (понад 90%) багатьох наявних вакцин та терміновість, з якою потрібно провести вакцинацію, люди повинні вакцинуватися в будь-який можливий для них час доби.

Джерело: The Conversation