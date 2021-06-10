Трьох пацієнтів психлікарні Одеси вивезли на кладовище і покинули. Фото: http://oduvs.edu.ua/

https://racurs.ua/ua/n155895-troh-paciientiv-psyhlikarni-odesy-vyvezly-na-kladovysche-i-pokynuly-foto.html

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В Одесі на кладовищі виявили трьох людей з інвалідністю. Чоловіки стверджують, що їх туди відвезли з Одеського обласного медцентру психічного здоров’я.

Наразі всіх трьох тимчасово помістили до міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Пацієнти мають інвалідність: в одного — травма голови, в іншого немає обох ніг, третій — пересувається поповзом.

В обласному медцентрі психічного здоров’я підтвердили, що знайдені чоловіки — їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою.

В установі стверджують, що особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду і до них не застосовували примусову госпіталізацію.

Всі троє не були визнані судом недієздатними. Хворі мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. Проте, як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 км, в медустанові не пояснили, — зазначила Денісова.



Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані й позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України викрила посадовців центру кардіохірургії, що працює при Одеській обласній лікарні, на отриманні хабарів. Вартість «безоплатних» послуг лікарів обходилася пацієнтам у 500 тис. грн.