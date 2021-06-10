Трех пациентов психбольницы Одессы вывезли на кладбище и бросили. Фото: http://oduvs.edu.ua/

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В Одессе на кладбище обнаружили трех мужчин с инвалидностью. Они утверждают, что их туда вывезли из Одесского областного медцентра психического здоровья.

Сейчас всех троих временно поместили в городской центр интеграции лиц без определенного места жительства. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

У пациентов есть инвалидность: у одного — травма головы, у другого нет обеих ног, третий — передвигается ползком.

В областном медцентре психического здоровья подтвердили, что найденные мужчины — их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению.

В учреждении утверждают, что лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра и к ним не применяли принудительную госпитализацию.

Все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 км в медучреждении не объяснили, — отметила Денисова.



Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни).

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии, работающего при Одесской областной больнице, на получении взяток. Стоимость «бесплатных» услуг врачей обходилась пациентам в 500 тыс. грн.