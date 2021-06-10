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Автобус раздавил шестерых россиян под Екатеринбургом. Фото: Интерфакс

Отказали тормоза — автобус раздавил шестерых россиян (ФОТО, ВИДЕО)

10 июн 2021, 10:17
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ДТП сегодня, 10 июня, произошло в российском городе Лесной в Свердловской области. Служебный автобус с рабочими протаранил ворота предприятия и сбил людей, находившихся на остановке.

О трагедии рассказал руководитель пресс-службы регионального управления милиции Валерий Горелых, передает российский «Интерфакс».

Он рассказал, что в результате ДТП погибли шесть человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы. Вероятной причиной ДТП называют отказ тормозов.

Автобус не прошел своевременное обслуживание. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку, — рассказали правоохранители.


Закрытый город Лесной ранее был известен как Свердловск-45, там находится «Электрохимприбор» — одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса корпорации «Росатом». Он расположен примерно в 240 км от Екатеринбурга. Все погибшие были сотрудниками «Электрохимприбор». В самом автобусе было 48 человек.

Автобус раздавил шестерых россиян под Екатеринбургом. Фото: Интерфакс
Автобус раздавил шестерых россиян под Екатеринбургом. Фото: Интерфакс
Автобус раздавил шестерых россиян под Екатеринбургом. Фото: Интерфакс
Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП отняла жизни четверых человек возле села Веселовка, что на Хмельнитчине. Трагедия произошла в 7.00 утра.

Источник: Интерфакс


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