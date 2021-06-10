На переговорах по Донбассу без прогресса — о чем договаривались в ТКГ

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Консультации трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции 9 июня провалились. Глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО. Все они в тяжелом состоянии здоровья, нуждаются в лечении.

Кроме того, Киев призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ со своей стороны, учитывая начало периода отпусков и школьных каникул.

Прогресса на заседании ТКГ по этим вопросам и подтверждение прекращения огня не достигли. Представитель Киева в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что не видит перспектив для освобождения четырех украинцев.

ОРДЛО занимает позицию — проводить с ними прямые переговоры и признать Россию посредником, — сообщил Арестович.

Граждане, которых требует освободить Киев, находятся, по его словам, «в очень тяжелом состоянии и не получают надлежащего лечения».

Предложили поступить по-человечески хотя бы в отношении тех, кто очень больной. Однако наша аргументация в ТКГ не подействовал и, к сожалению, это закончилось ничем, — цитирует Арестовича «Интерфакс-Украина».

Не достигли прогресса и в вопросе подготовки документа в сфере безопасности по соблюдению режима полного прекращения огня.

В так называемой ДНР после вчерашних переговоров утверждают, что Киев «требовал отдать четырех человек в обмен на подписание украинским президентом указа о помиловании девяти лиц». Пророссийские сепаратисты назвали это предложение «откровенным шантажом».

Источник: «Интерфакс-Украина»