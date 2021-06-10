На переговорах по Донбасу жодного прогресу — про що домовлялися в ТКГ, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155893-na-peregovorah-po-donbasu-jodnogo-progresu-pro-scho-domovlyalysya-v-tkg.html

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Консультації тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції 9 червня провалилися. Очільник української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО та які знаходяться у важкому стані здоров‘я, для забезпечення їх належного лікування.

Крім того, Київ закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ зі свого боку, зважаючи на початок періоду відпусток та шкільних канікул.

Прогресу на засіданні ТКГ з цих питань і підтвердження припинення вогню не досягли. Речник Києва в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що не бачить перспектив для звільнення чотирьох українців.

ОРДЛО займає позицію — проводити з ними прямі переговори і визнати Росію посередником, — повідомив Арестович.

Громадяни, яких вимагає звільнити Київ, перебувають, за його словами, «у дуже важкому стані й не отримують належного лікування».

Запропонували вчинити по-людськи хоча б щодо тих, хто вкрай хворий. Однак наша аргументація в ТКГ не подіяла і, на жаль, це закінчилося нічим, — цитує Арестовича «Інтерфакс-Україна».

Не досягли прогресу й у питанні підготовки документа в сфері безпеки щодо дотримання режиму повного припинення вогню.

У так званій ДНР після вчорашніх переговорів стверджують, що Київ «вимагав віддати чотирьох осіб в обмін на підписання українським президентом указу про помилування дев’яти осіб». Проросійські сепаратисти назвали цю пропозицію «відвертим шантажем».

Джерело: «Інтерфакс-Україна».