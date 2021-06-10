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П’ятиповерхівка впала на автобус із людьми в Південній Кореї. Фото: AFP

П’ятиповерхівка впала на автобус із людьми в Південній Кореї — моторошне відео

10 чер 2021, 09:42
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Надзвичайна подія трапилася в Південній Кореї. Будинок обвалився на пасажирський автобус — щонайменше дев’ять людей загинули.

П’ятиповерхівка звалилася на зупинку громадського транспорту, де в цю мить перебував автобус із людьми. Про це повідомляє AFP.

Трагедія трапилася в місті Кванджу, що на південному заході від Сеулу. Будинок завалився під час робіт зі знесення. Наразі відомо, що в автобусі знаходилося 17 осіб.

П’ятиповерхівка впала на автобус із людьми в Південній Кореї. Фото: AFP

Як повідомляє Національне пожежне агентство Південної Кореї, унаслідок падіння п’ятиповерхівки дев’ять пасажирів загинули, а вісім — серйозно постраждали та перебувають у лікарні.

П’ятиповерхівка впала на автобус із людьми в Південній Кореї. Фото: AFP

Причини аварії наразі встановлюються, поліція вже розпочала розслідування справи щодо падіння будинку.
П’ятиповерхівка впала на автобус із людьми в Південній Кореї. Фото: AFP


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Конго понад 50 людей загинули внаслідок обвалу трьох нелегальних золотих шахт поблизу міста Камітуга, розташованого на сході країни.

Джерело: AFP


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