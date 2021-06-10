Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пятиэтажка упала на автобус с людьми в Южной Корее. Фото: AFP

Пятиэтажка упала на автобус с людьми в Южной Корее — пугающие кадры

10 июн 2021, 09:42
999

Чрезвычайное происшествие случилось в Южной Корее. Дом обвалился на пассажирский автобус — по меньшей мере девять человек погибли.

Пятиэтажка рухнула на остановку общественного транспорта, где в этот момент находился автобус с людьми. Об этом сообщает AFP.

Трагедия произошла в городе Кванджу, что на юго-западе от Сеула. Дом рухнул во время работ по сносу. Известно, что в автобусе находилось 17 человек.

Пятиэтажка упала на автобус с людьми в Южной Корее. Фото: AFPКак сообщает Национальное пожарное агентство Южной Кореи, в результате падения пятиэтажки девять пассажиров погибли, а восемь — серьезно пострадали и находятся в больнице.

Пятиэтажка упала на автобус с людьми в Южной Корее. Фото: AFPПричины аварии устанавливаются, полиция уже начала расследование дела о падении дома.


Пятиэтажка упала на автобус с людьми в Южной Корее. Фото: AFPНапомним, ранее мы сообщали, что в Конго более 50 человек погибли в результате обвала трех нелегальных золотых шахт вблизи города Камитуга, расположенного на востоке страны.

Источник: AFP


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров