Ахметов купил "Шахтеру" бразильскую звезду «Бенфики» — что известно о Педриньйо, скриншот видео

https://racurs.ua/n155891-ahmetov-kupil-shahteru-brazilskuu-zvezdu-benfiki-chto-izvestno-o-pedrinyo.html

Ракурс

Ринат Ахметов усилил состав своего «Шахтера». Украинские олигарх снова начал тратить сумасшедшие деньги на футболистов.

Игроком донецкого клуба 9 июня стал 23-летний бразильский вингер Педриньйо (Педро Витор Делмино да Силва). Он может сыграть практически на любой позиции в атаке (оба крыла атаки, оттянутым форвардом, у специалистов есть ощущение, что его могут попробовать на острие).

Как сообщила пресс-служба «Шахтера», в состав «горняков» он перешел из лиссабонской «Бенфики». Цена трансфера составила 18 млн. евро. Контракт с Педриньйо подписан на 5 лет.

На данный момент это вторая самая дорогая покупка донецкого клуба в истории.

Больше «Шахтер» в 2013 заплатил только за Бернарда — 25 млн евро. «Горняки» тогда купили игрока у бразильского «Атлетико Минейро».

В прошлом сезоне чемпионата Португалии бразилец за «Бенфику» сыграл 31 матч, в котором забил один гол и сделал четыре результативных передач. Педриньйо только прошлым летом перебрался в расположение «орлов» из бразильского «Коринтианса», воспитанником которого он является.