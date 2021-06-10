Ахметов купив «Шахтарю» зірку «Бенфіки» — що відомо про Педріньо, скірншот відео

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Рінат Ахметов посилив склад свого «Шахтаря». Українськи олігарх знову почав витрачати божевільні гроші на футболістів.

Гравцем донецького клубу 9 червня став 23-річний бразильський вінгер Педріньо (Педро Вітор Делміно да Сілва). Він може зіграти практично на будь-якій позиції в атаці (обидва крила атаки, відтягнутим форвардом, у спеціалістів є відчуття, що його можуть спробувати на вістрі).

Як повідомила прес-служба «Шахтаря», до стану «гірників» він перейшов з лісабонської «Бенфіки». Ціна трансферу склала 18 млн. євро. Контракт з Педріньо підписано на 5 років.

На даний момент це друга найдорожча покупка донецького клубу в історії.

Більше «Шахтар» в 2013 заплатив тільки за Бернарда — 25 млн євро. «Гірники» тоді купили гравця в бразильського «Атлетіко Мінейро».

В минулому сезоні чемпіонату Португалії бразилець за «Бенфіку» зіграв 31 матч, в якому забив один гол і зробив чотири результативних передач. Педріньо тільки минулого літа перебрався в розташування «орлів» з бразильського «Корінтіанса», вихованцем якого він є.