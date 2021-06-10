Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Українці масово видужують від коронавірусу (ІНФОГРАФІКА)

10 чер 2021, 09:13
999

Коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 9 червня, вірус виявили в 1 тис. 785 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 219 тис. 824 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 6 тис. 513 людей, а загалом уже одужало 2 млн 115 тис. 197 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Померли від хвороби 97 українців. Загальна кількість жертв становить 51 тис. 507 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в місті Києві (216 заражень), Харківській (128 нових хворих), Львівській (128 інфікованих) Дніпропетровській областях (119 випадків).


Динаміка розповсюдження коронавірусу в регіонах така:

  • м. Київ — 216 випадків;
  • Вінницька область — 54 випадки;
  • Волинська область — 63 випадки;
  • Дніпропетровська область — 119 випадків;
  • Донецька область — 63 випадки;
  • Житомирська область — 68 випадків;
  • Закарпатська область — 26 випадків;
  • Запорізька область — 33 випадки;
  • Івано-Франківська область — 44 випадки;
  • Київська область — 102 випадки;
  • Кіровоградська область — 17 випадків;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Львівська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 53 випадки;
  • Одеська область — 63 випадки;
  • Полтавська область — 75 випадків;
  • Рівненська область — 88 випадків;
  • Сумська область — 63 випадки;
  • Тернопільська область — 42 випадки;
  • Харківська область — 128 випадків;
  • Херсонська область — 67 випадків;
  • Хмельницька область — 59 випадків;
  • Черкаська область — 70 випадків;
  • Чернівецька область — 27 випадків;
  • Чернігівська область — 90 випадків.

За 9 червня одну дозу вакцини отримали 36 тис. 498 людини, завершили вакцинацію та дістали дві дози 19 тис. 075 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що всі частинки SARS-CoV—2, що циркулюють зараз у людей по всьому світу, якби були зібрані в одному місці, вони б важили десь між вагою яблука і вагою маленької дитини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів