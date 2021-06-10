Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n155890-ukrayinci-masovo-vydujuut-vid-koronavirusu-infografika.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 9 червня, вірус виявили в 1 тис. 785 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 219 тис. 824 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 6 тис. 513 людей, а загалом уже одужало 2 млн 115 тис. 197 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.





Померли від хвороби 97 українців. Загальна кількість жертв становить 51 тис. 507 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в місті Києві (216 заражень), Харківській (128 нових хворих), Львівській (128 інфікованих) Дніпропетровській областях (119 випадків).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в регіонах така:

м. Київ — 216 випадків;

Вінницька область — 54 випадки;

Волинська область — 63 випадки;

Дніпропетровська область — 119 випадків;

Донецька область — 63 випадки;

Житомирська область — 68 випадків;

Закарпатська область — 26 випадків;

Запорізька область — 33 випадки;

Івано-Франківська область — 44 випадки;

Київська область — 102 випадки;

Кіровоградська область — 17 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Львівська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 53 випадки;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 75 випадків;

Рівненська область — 88 випадків;

Сумська область — 63 випадки;

Тернопільська область — 42 випадки;

Харківська область — 128 випадків;

Херсонська область — 67 випадків;

Хмельницька область — 59 випадків;

Черкаська область — 70 випадків;

Чернівецька область — 27 випадків;

Чернігівська область — 90 випадків.

За 9 червня одну дозу вакцини отримали 36 тис. 498 людини, завершили вакцинацію та дістали дві дози 19 тис. 075 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що всі частинки SARS-CoV—2, що циркулюють зараз у людей по всьому світу, якби були зібрані в одному місці, вони б важили десь між вагою яблука і вагою маленької дитини.