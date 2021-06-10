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Ракурс
Курс долара. Фото: IStock

Курс долара обвалився до психологічного мінімуму (ІНФОГРАФІКА)

10 чер 2021, 08:41
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Курс долара в Україні різко обвалився — курс гривні до долара на 10 червня встановлений на рівні 27,09 грн за дол.

Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року — 27,08 грн за один долар. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Курс долара в Україні. Інфографіка: НБУ

Нацбанк на 10 червня 2021 року встановив курс на такому рівні — 27,09 грн за один долар (-0,0858 грн). Водночас курс долара минулої доби становив 27,17 грн за один долар.

Курс долара в Україні. Інфографіка: НБУ

Аналітики зауважують, що минулої доби курс впав би значно нижче, але його практично весь день «рятував» Нацбанк за допомогою інтервенцій. Нацбанк двічі виходив на міжбанк і купив перші 20 млн дол. за курсом 27,10 гривень, а потім протягом дня ще докупив близько 100 млн дол. за курсом 27,08.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс валют в Україні спрогнозували аналітики фінансового тижневика групи ICU. Вони вказали, що Національний банк відновив валютні інтервенції, стримуючи зміцнення гривні.

Надалі гривня може продовжити рух до 27 грн/дол. і досягти його навіть на цьому тижні, завдяки відчутній перевазі пропозиції іноземної валюти над попитом. Минулого тижня національна валюта посилилася на один відсоток і на 4,3% з початку року.

Джерело: Ракурс


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