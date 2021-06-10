Курс долара. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155889-kurs-dolara-obvalyvsya-do-psyhologichnogo-minimumu-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні різко обвалився — курс гривні до долара на 10 червня встановлений на рівні 27,09 грн за дол.

Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року — 27,08 грн за один долар. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).





Нацбанк на 10 червня 2021 року встановив курс на такому рівні — 27,09 грн за один долар (-0,0858 грн). Водночас курс долара минулої доби становив 27,17 грн за один долар.

Аналітики зауважують, що минулої доби курс впав би значно нижче, але його практично весь день «рятував» Нацбанк за допомогою інтервенцій. Нацбанк двічі виходив на міжбанк і купив перші 20 млн дол. за курсом 27,10 гривень, а потім протягом дня ще докупив близько 100 млн дол. за курсом 27,08.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс валют в Україні спрогнозували аналітики фінансового тижневика групи ICU. Вони вказали, що Національний банк відновив валютні інтервенції, стримуючи зміцнення гривні.

Надалі гривня може продовжити рух до 27 грн/дол. і досягти його навіть на цьому тижні, завдяки відчутній перевазі пропозиції іноземної валюти над попитом. Минулого тижня національна валюта посилилася на один відсоток і на 4,3% з початку року.