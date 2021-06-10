Курс доллара. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155889-kurs-dollara-obvalilsya-do-psihologicheskogo-minimuma-infografika.html

Ракурс

Курс доллара в Украине резко обвалился — курс гривны к доллару на 10 июня установлен на уровне 27,09 грн за долл.

Ниже курс был только 14 июля 2020 года — 27,08 грн за один доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Нацбанк на 10 июня 2021 года установил курс на таком уровне — 27,09 грн за один доллар (-0,0858 грн). В то же время курс доллара в прошедшие сутки составлял 27,17 грн за один доллар.

Аналитики отмечают, что в минувшие сутки курс упал бы значительно ниже, но его практически весь день «спасал» Нацбанк с помощью интервенций. Нацбанк дважды выходил на межбанк и купил первые 20 млн долл. по курсу 27,10 грн. а затем в течение дня еще докупил около 100 млн долл. по курсу 27,08.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс валют в Украине спрогнозировали аналитики финансового еженедельника группы ICU. Они указали, что Национальный банк возобновил валютные интервенции, сдерживая укрепление гривны.

В дальнейшем гривна может продолжить движение до 27 грн/долл. и достичь этого значения уже на этой неделе, благодаря ощутимому преимуществу предложения иностранной валюты над спросом. На прошлой неделе национальная валюта усилилась на один процент и на 4,3% с начала года.